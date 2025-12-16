FW Hünxe: Verkehrsunfall auf der BAB 3
Hünxe (ots)
Die Einheit Drevenack wurde am 16. Dezember 2025 um 11:25 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Amtshilfe Rettungsdienst" auf die BAB 3 in Fahrtrichtung Niederlande alarmiert.
An der Einsatzstelle ereignete sich ein Verkehrsunfall ohne Personenschaden. Maßnahmen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes waren nicht notwendig. Der Einsatz war nach 20 Minuten beendet.
Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell