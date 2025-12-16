PRESSEPORTAL Presseportal Logo

FW Hünxe: Verkehrsunfall auf der BAB 3

Hünxe (ots)

Die Einheit Drevenack wurde am 16. Dezember 2025 um 11:25 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Amtshilfe Rettungsdienst" auf die BAB 3 in Fahrtrichtung Niederlande alarmiert.

An der Einsatzstelle ereignete sich ein Verkehrsunfall ohne Personenschaden. Maßnahmen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes waren nicht notwendig. Der Einsatz war nach 20 Minuten beendet.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Hünxe
Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Mario Neukirch
Telefon: +49 151 15660516
presse@feuerwehrhuenxe.de
https://www.feuerwehrhuenxe.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell

