Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Großzügige Spende für den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr in Drevenack e.V.

Hünxe (ots)

Vergangenen Donnerstag durfte die Einheit Drevenack eine großzügige Spende in Höhe von 500 Euro für den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr in Drevenack e.V. von Ludger Vennemann und seiner Frau Ruth Vennemann-Döring entgegennehmen.

Die Spende stellt eine wertvolle Unterstützung für die Arbeit des Fördervereins dar und trägt dazu bei, dessen Engagement nachhaltig zu fördern. Die Mitglieder der Einheit Drevenack zeigten sich dankbar für die finanzielle Zuwendung und betonten die Bedeutung solcher Unterstützungen für die Umsetzung zukünftiger Projekte.

Der Förderverein unterstützt die Feuerwehr ehrenamtlich durch ideelle und materielle Hilfe. Er fördert insbesondere den Brandschutz und die Jugendfeuerwehr, beschafft Übungs- und Ausrüstungsmaterial, ermöglicht Spezialausbildungen, beteiligt sich an der Pflege der Feuerwachen, organisiert Veranstaltungen wie Brandschutztage sowie weitere Events und unterstützt Jugendfahrten, Zeltlager und die Kameradschaftspflege.

Ein besonderer Dank gilt Ludger Vennemann und seiner Frau für ihr Engagement und ihre Bereitschaft, den Förderverein auf diese Weise zu unterstützen. Die Einheit Drevenack weiß diese Spende sehr zu schätzen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell