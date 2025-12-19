Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Pkw in Flammen - Fahrzeugbrand auf Rastplatz

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hünxe (ots)

Die Einheit Hünxe wurde am 18. Dezember 2025 um 22:49 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Pkw-Brand" zum Rastplatz Hünxe West an der BAB 3 in Fahrtrichtung Oberhausen alarmiert.

An der Einsatzstelle brannte ein Pkw in voller Ausdehnung. Ein Trupp unter Atemschutz löschte den Brand mit einem Strahlrohr. Ein weiterer Trupp unter Atemschutz stellte eine Riegelstellung zu einem Sattelzug sicher. Um ein Wiederaufflammen des Pkw zu verhindern, wurde das Fahrzeug mit Schaum bedeckt. Abschließend wurden das Fahrzeug und die nähere Umgebung mit einer Wärmebildkamera kontrolliert, hierbei konnten keine Auffälligkeiten festgestellt werden.

Der Rastplatz Hünxe West blieb für die Dauer des Einsatzes teilweise gesperrt, die Autobahnpolizei leitete den Verkehr um. Der Einsatz war nach ca. zwei Stunden beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell