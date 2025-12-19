Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Wechsel in der Leitung der Freiwilligen Feuerwehr Hünxe

Hünxe (ots)

Zum 19. Dezember übernimmt Jens Förster das Amt des Leiters der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Hünxe. Er folgt auf Stephan Hinz-Sobottka, der die Feuerwehr in den vergangenen Jahren geleitet hat.

Stephan Hinz-Sobottka bleibt der Freiwilligen Feuerwehr Hünxe weiterhin als stellvertretender Leiter erhalten. Weiterer stellvertretender Leiter bleibt Marc Vinschen.

Der Führungswechsel erfolgt aus den eigenen Reihen und steht für Kontinuität in der Leitung der Feuerwehr.

Jens Förster ist seit 35 Jahren aktives Mitglied der Feuerwehr Hünxe. Nach seiner Ausbildung und verschiedenen Qualifikationen übernahm er zunehmend Führungsaufgaben im Einsatzdienst.

Die Feuerwehrleitung versteht sich auch künftig als Team und nimmt gemeinsam Verantwortung für den Schutz der Bevölkerung der Gemeinde Hünxe wahr.

Bürgermeister Michael Häsel dankte Stephan Hinz-Sobottka für die geleistete Arbeit und vertrauensvolle Zusammenarbeit als Leiter der Feuerwehr und freut sich, dass er weiterhin mit seinen Erfahrungen in der Wehrleitung als Stellvertreter Verantwortung übernimmt. Herrn Förster überreichte er die Ernennungsurkunde und wünschte ihm viel Erfolg für die neue Aufgabe.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell