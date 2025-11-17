Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt

BPOLD-BBS: Tausend Kontrollen für mehr Sicherheit auf Bahnhöfen im Norden

Flensburg, Kiel, Lübeck, Elmshorn, Neumünster, Schwerin, Rostock, Güstrow (ots)

Die Bundespolizei führte vom 14. bis 16. November zur Bekämpfung von Gewaltkriminalität einen zweiten bundesweiten Schwerpunkteinsatz an gewaltbelasteten Bahnhöfen durch. Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beteiligte sich im Norden mit Ihren Dienststellen in Flensburg, Kiel und Rostock, gemeinsam mit Kräften der Landespolizei, der DB Sicherheit und Ordnungsämtern. An den Bahnhöfen in Kiel, Neumünster, Lübeck, Elmshorn und Rostock wurden an unterschiedlichen Tagen und Zeiten insgesamt 1033 Kontrollen sowohl auf den Bahnhöfen als auch in fahrenden Zügen durchgeführt. In 829 Fällen wurden die Personen und mitgeführte Taschen oder Rucksäcke nach verbotenen Gegenständen durchsucht. Dabei wurden 31 Gegenstände sichergestellt oder beschlagnahmt. Darunter s.g. Einhandmesser, Teleskopschlagstöcke, Pfefferspray, Pyrotechnik und Cuttermesser, die nicht als Arbeitswerkzeug mit der jeweiligen Person in Zusammenhang gebracht werden konnten. Im Zuge der Kontrollen wurden 8 Straf- und 13 Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Verstoß gegen das Waffengesetzes eingeleitet. Darüber hinaus wurden drei Körperverletzungen und ein Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt. Drei Personen wurden vorläufig in Gewahrsam genommen. Bei 62 Überprüfungen im Fahndungsbestand wurden 62 Feststellungen gemacht. Darunter vor allem Aufenthaltsermittlungen aber auch 5 ausgeschriebene Haftbefehle, die im Zuge der Kontrollen vollstreckt werden konnten. Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt setzt für mehr Sicherheit im Bahnverkehr aber auch auf Prävention und steht immer wieder mit einem Beratungsteam bereit, um an frequentierten Bahnhöfen Fragen zu beantworten und Tipps zu geben, wie die eigene Sicherheit erhöht werden kann. So zuletzt am 14. November vor dem Bahnhof in Neumünster. Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt zieht für das vergangene Wochenende und den Einsatz ein positives Fazit : "Waffen und verbotene Gegenstände haben im öffentlichen Personenverkehr, auf Bahnhöfen und in Zügen nichts zu suchen. Mit Schwerpunkteinsätze dieser Art überprüfen wir auch unser polizeiliches Lagebild. Die Ergebnisse zeigen, dass wir mit unseren Kontrolleinsätzen auf dem richtigen Weg sind. Kontrollen und konsequente Ahndung von Verstößen stellen ein wirksames Mittel dar, um im Verbund von Polizei, DB Sicherheit und Ordnungsämtern die Sicherheit auf den Bahnanlagen und in den Bahnhöfen spürbar zu erhöhen. Wir werden aus diesem Grund auch in Zukunft unangekündigte Kontrollen auf Bahnhöfen und in Zügen durchführen, verbotene Gegenstände sicherstellen und beschlagnahmen, Ordnungswidrigkeiten ahnden und Straftaten verfolgen," sagt Wulf Winterhoff, Pressesprecher der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt. In diesem Zusammenhang weisen wir auf die Pressemitteilung des Bundespolizeipräsidiums hin (http://presseportal.de/blaulicht/pm/73990/6160446)

