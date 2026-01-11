Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeibericht für den Bereich Hemmoor

Cuxhaven (ots)

Hemmoor - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Beamte der Polizei Hemmoor wurden am Samstagmittag auf der Stader Straße auf einen PKW aufmerksam, weil der Fahrzeugführer während der Fahrt sein Mobiltelefon benutzte. Bei der folgenden Kontrolle zeigte der 45-jährige Fahrzeugführer aus Hechthausen eine polnische Fahrerlaubnis vor, welche in Polen als ungültig und beschlagnahmt deklariert worden war. Da der Fahrzeugführer bereits im letzten Jahr zweimal ohne Führerschein unterwegs war, wurde nun ein drittes Strafverfahren aufgrund Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Der polnische Führerschein wurde zur weiteren Prüfung sichergestellt und die Weiterfahrt wurde bis auf Weiteres untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell