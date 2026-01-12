POL-CUX: Fahrzeugführer unter Betäubungsmitteleinfluss
Cuxhaven (ots)
Wurster Nordseeküste/Spieka. Am Sonntag (11.01.2026) kontrollierten Beamte des Kommissariats Geestland gegen 17:30 Uhr einen Pkw Honda in der Straße Am Groden in Spieka. Hierbei ergaben sich Anzeichen dafür, dass der 19-jährige Fahrzeugführer aus der Wurster Nordseeküste unter dem Einfluss von THC steht. Ein Urinvortest bestätigte dies. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.
