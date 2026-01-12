PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fahrzeugführer unter Betäubungsmitteleinfluss

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/Spieka. Am Sonntag (11.01.2026) kontrollierten Beamte des Kommissariats Geestland gegen 17:30 Uhr einen Pkw Honda in der Straße Am Groden in Spieka. Hierbei ergaben sich Anzeichen dafür, dass der 19-jährige Fahrzeugführer aus der Wurster Nordseeküste unter dem Einfluss von THC steht. Ein Urinvortest bestätigte dies. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

