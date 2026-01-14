PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Ungewöhnlicher Verkehrsunfall mit einer Robbe in Schiffdorf

Cuxhaven (ots)

Schiffdorf. Am Mittwoch (14.01.2026) kam es gegen 07:45 Uhr in Schiffdorf zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall. Ein Pkw-Fahrer kollidierte mit einer Robbe, die sich aus bislang ungeklärter Ursache auf der Fahrbahn der K60 befand.

Durch den Zusammenstoß wurde das Tier tödlich verletzt. Die Polizei verständigte die zuständigen Seehundstation Norddeich, die sich um das verendete Tier kümmerte.

Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.

Nach bisherigen Erkenntnissen könnte das Tier über die Geeste in Verbindung mit den aktuell sehr hohen Wasserständen durch das Tauwetter in den Bereich gelangt sein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

