POL-AK NI: In einer feierlichen Zeremonie wurden heute in der Swiss Life Hall Hannover 760 Studierende der Bachelorstudiengänge BA 25/24 und BA 26/25 vereidigt.

In einer feierlichen Zeremonie wurden heute in der Swiss Life Hall Hannover 760 Studierende der Bachelorstudiengänge BA 25/24 und BA 26/25 vereidigt.

Hannover

Die Veranstaltung fand im Beisein der Niedersächsischen Ministerin für Inneres und Sport, Daniela Behrens, und dem Direktor der Polizeiakademie Niedersachsen, Carsten Rose, statt. Mit ihrer Vereidigung bekräftigen die angehenden Polizeibeamtinnen und -beamten ihr Bekenntnis zu den Werten unserer Gesellschaft und dem Schutz unserer Demokratie.

Ministerin Behrens betonte in ihrer Ansprache die Bedeutung von Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten für die Sicherheit und den Zusammenhalt in Niedersachsen: "Ihre heutige Vereidigung ist weit mehr als ein formeller Akt. Sie ist vor allem ein symbolisches Versprechen, die Ihnen übertragenen Aufgaben verantwortungsvoll und gerecht zu erfüllen. Das Studium wird sie auf einen anspruchsvollen Beruf vorbereiten. Ich freue mich sehr, Sie heute in den Kreis der Verteidiger der inneren Sicherheit Niedersachsens aufzunehmen. Sie werden für die Sicherheit unserer Gesellschaft und für die Zukunftsfähigkeit der Polizei Niedersachsen gebraucht."

Carsten Rose, Direktor der Polizeiakademie Niedersachsen, hob die Herausforderungen hervor, die die neuen Studierenden erwarten: "Es ist jedes Jahr aufs Neue beeindruckend zu sehen, mit welchem Engagement und welcher Begeisterung sich so viele junge Menschen für den Polizeiberuf entscheiden. Sie stellen sich einer verantwortungsvollen und herausfordernden Aufgabe. Als Polizeiakademie ist es uns eine große Freude Sie auf diesem Weg zu begleiten und dabei zu unterstützen, die fachlichen Kompetenzen zu erlernen, die eine moderne Polizeivollzugsbeamtin oder ein moderner Polizeivollzugsbeamter braucht."

Die Vereidigung wurde in einem feierlichen Rahmen abgehalten, der die Bedeutung dieses Ereignisses würdigte. Begleitet wurden die Studierenden von ihren Familien und Freunden, die gemeinsam mit ihnen diesen wichtigen Schritt in ihrer beruflichen Laufbahn feierten.

Die Polizeiakademie Niedersachsen gratuliert allen angehenden Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten zur Ablegung ihres Amtseids und wünscht ihnen viel Erfolg im Studium.

*** Infobox: Insgesamt haben 760 Studierende der Polizeiakademie Niedersachsen ihren Diensteid am 28.04.2025 abgelegt, die sich wie folgt zusammensetzen:

BA 25/24 - 660 Studierende (Einstellungstermin 01.09.2024) Weiblich: 323 Studierende Männlich: 337 Studierende davon mit Migrationshintergrund: 115 Studierende Spitzensportler: 2 Studierende*

BA 26/25 - 100 Studierende (Einstellungstermin 01.03.2025) Weiblich: 46 Studierende Männlich: 54 Studierende davon mit Migrationshintergrund: 15 Studierende Spitzensportler: 0 Studierende*

*Spitzensportlerinnen und Spitzensportler werden im Rahmen der Sportförderung individuelle Studienplanungen zur Verfügung gestellt, damit sie den Trainings- und Wettkampfbetrieb auf höchstem Niveau ausüben können. ***

