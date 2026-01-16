Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfälle mit zwei leicht verletzten Personen auf der BAB27 und in Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Bremerhaven/BA2B7. Am Donnerstag 1(5.01.2026) gegen 12:00 Uhr, befuhr ein 48-jähriger Bremer mit seinem Pkw Mercedes-Benz die Autobahn 27 in Richtung Walsrode. Zu Beginn der Baustelle zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven Geestemünde und Wulsdorf kollidierte der 48-jährige aus bislang ungeklärten Gründen mit den dortigen Warnbaken einer Fahrbahnverschwenkung. Durch den Unfall verletzt er sich leicht. Der Gesamtschaden wird auf eine Summe im unteren fünfstelligen Bereich geschätzt.

Cuxhaven. Gegen 17:00 Uhr kam es im Bereich der Abschnede beim dortigen Einkaufszentrum zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Der 18-jährige Pkw Fahrer aus Cuxhaven übersah hierbei beim Ausfahren aus einer Einfahrt einen 49-jährigen Fahrradfahrer aus Cuxhaven. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt. Es entstanden geringe Sachschäden.

