Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Schutz vor Taschen- und Trickdiebstahl auf Weihnachtsmärkten

Bild-Infos

Download

Erfurt (ots)

Mit Beginn der Weihnachtsmärkte rechnet die Thüringer Polizei mit einem Anstieg von Taschen- und Trickdiebstählen. Wie bei allen größeren Veranstaltungen, bieten sie ein ideales Betätigungsfeld für Diebe und lassen die Fallzahlen steigen. Besonders in der Innenstadt, auf dem Weg zum Bahnhof sowie in Straßenbahnen und an Haltestellen nutzen Täter das dichte Menschengedränge mit entsprechend häufigeren Körperkontakten, um unbemerkt an Geldbörsen, Handys und andere Wertsachen zu gelangen.

Dabei gehen die Diebe oft arbeitsteilig vor. Während ein Täter das Opfer durch Anrempeln oder ein belangloses Gespräch ablenkt, greift ein weiterer Täter in Kleidung, Rucksäcke bzw. Handtaschen. Täter nutzen auch gerne unbeobachtete Momente aus, um Gegenstände aus abgestellten Behältnissen zu stehlen.

Um sich besser zu schützen, sollten Besucher von Weihnachtsmärkten und anderen belebten Bereichen folgende Hinweise beachten:

- Tragen Sie Geldbörsen und Handys möglichst körpernah, z. B. in Innentaschen. - Schließen Sie Jacken- und Handtaschen konsequent und tragen Sie Taschen immer mit der Öffnung zum Körper. - Verzichten Sie darauf Geldbörse oder Handy in der Gesäßtasche zu tragen. - Lassen Sie Rucksäcke und Taschen nicht unbeaufsichtigt stehen und hängen Sie sie nicht lose über Stuhllehnen. - Seien Sie besonders aufmerksam in dichtem Gedränge, in Straßenbahnen, an Haltestellen und in Menschenmengen. - Lassen Sie sich von Unbekannten nicht in ablenkende Gespräche verwickeln und reagieren Sie misstrauisch, wenn Personen Sie ohne erkennbaren Anlass ansprechen oder Ihnen körperlich zu nah kommen. - Bewahren Sie nur so viel Bargeld bei sich auf wie Sie tatsächlich benötigen und verteilen Sie Wertgegenstände auf mehrere, gut gesicherte Aufbewahrungsorte.

Wer trotzdem bestohlen wird, sollte umgehend den Notruf 110 wählen oder sich an die nächste Polizeidienststelle wenden um den Diebstahl anzeigen. Schnelles Handeln erhöht die Chance Täter zu stellen und weitere Taten zu verhindern.

Original-Content von: Landespolizeidirektion Thüringen, übermittelt durch news aktuell