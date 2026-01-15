PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Verstöße bei größerer Verkehrskontrolle in Altenwalde festgestellt (Foto im Anhang)

Cuxhaven (ots)

Altenwalde. Am gestrigen Mittwoch (14.01.2026) führten verschiedene Einheiten der Polizeiinspektion Cuxhaven in der Zeit von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr im Bereich Altenwalde eine größer angelegte Verkehrskontrolle durch. Kontrolliert wurden hierbei vor allem Kleintransporter und kleinere LKW.

Insgesamt wurden 42 Fahrzeuge kontrolliert. Hierbei wurden mehrere teils schwerwiegende Verstöße festgestellt. 

   - Ein Fahrzeugführer war ohne erforderliche Fahrerlaubnis 
     unterwegs.
   - Ein Fahrzeugführer hatte gleich zwei offene Haftbefehle. Er 
     konnte jeweils den so genannten haftbefreienden Betrag bezahlen,
     sodass er nicht direkt in eine Justizvollzugsanstalt musste.
   - Bei einem LKW war ein verbauter Fahrtenschreiber nicht mehr 
     kalibriert.
   - Drei Fahrzeugführer nutzen während der Fahrt ihr Smartphone
   - Vier Fahrzeugführer waren nicht angeschnallt
   - Bei vier Fahrzeugen war die Ladungssicherung mangelhaft, sodass 
     vor Ort nachgesichert werden musste.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven

