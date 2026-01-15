Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Verstöße bei größerer Verkehrskontrolle in Altenwalde festgestellt (Foto im Anhang)

Bild-Infos

Download

Cuxhaven (ots)

Altenwalde. Am gestrigen Mittwoch (14.01.2026) führten verschiedene Einheiten der Polizeiinspektion Cuxhaven in der Zeit von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr im Bereich Altenwalde eine größer angelegte Verkehrskontrolle durch. Kontrolliert wurden hierbei vor allem Kleintransporter und kleinere LKW.

Insgesamt wurden 42 Fahrzeuge kontrolliert. Hierbei wurden mehrere teils schwerwiegende Verstöße festgestellt.

- Ein Fahrzeugführer war ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs. - Ein Fahrzeugführer hatte gleich zwei offene Haftbefehle. Er konnte jeweils den so genannten haftbefreienden Betrag bezahlen, sodass er nicht direkt in eine Justizvollzugsanstalt musste. - Bei einem LKW war ein verbauter Fahrtenschreiber nicht mehr kalibriert. - Drei Fahrzeugführer nutzen während der Fahrt ihr Smartphone - Vier Fahrzeugführer waren nicht angeschnallt - Bei vier Fahrzeugen war die Ladungssicherung mangelhaft, sodass vor Ort nachgesichert werden musste.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell