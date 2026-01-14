Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Festnahme am Flughafen Stuttgart

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Am Sonntag, den 12.01.26, wurde gegen 10:15 Uhr ein türkischer Staatsangehöriger mit deutschem Aufenthaltstitel am Flughafen Stuttgart durch Kräfte der Bundespolizei festgenommen.

Die Festnahme erfolgte nach Ankunft der Person aus der Türkei im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle. Gegen die Person lag ein Vollstreckungshaftbefehl mit einer Gesamtfreiheitsstrafe von -6- Monaten aufgrund eines Vermögensdelikts vor.

Im weiteren Verlauf wurde bei dem Mann zudem ein totalgefälschtes europäisches Dokument aufgefunden und sichergestellt. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen eines Urkundendelikts ein.

Der Festgenommene wurde im Anschluss an die Maßnahmen einer Justizvollzugsanstalt überstellt. Darüber hinaus besteht gegen ihn ein weiteres laufendes Ermittlungsverfahren, dem er sich zusätzlich stellen muss.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart, übermittelt durch news aktuell