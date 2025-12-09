Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Syrischer Staatsbürger mit internationalem Auslieferungsersuchen von Bundespolizisten festgenommen

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Am 06. Dezember 2025 haben Bundespolizisten einen 36-jährigen syrischen Staatsbürger am Flughafen Stuttgart festgenommen. Gegen den Mann lag ein internationales Auslieferungsersuchen eines türkischen Gerichts vor, das in den Interpol - Datenbanken gespeichert war.

Der Beschuldigte wird verdächtigt im Jahr 2018 einen Mann in der Türkei mit einem Messer erstochen zu haben.

Der Mann kam mit einem Flugzeug aus dem Irak am Flughafen Stuttgart an und wurde bei einer fahndungsmäßigen Überprüfung im Rahmen der Einreisekontrolle festgestellt.

Er wurde am Folgetag dem zuständigen Amtsgericht Nürtingen vorgeführt. Der Mann wurde in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt verbracht.

