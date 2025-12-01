Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart: Entry/Exit System startet am Flughafen Stuttgart am 2. Dezember 2025

Nach der europa- und bundesweiten schrittweisen Inbetriebnahme des Entry/Exit System (EES) am 12. Oktober 2025, wird nun auch am Flughafen Stuttgart ab dem 2. Dezember 2025 das EES der Europäischen Union schrittweise eingeführt. Dieses neue digitale System ersetzt ab Mitte April 2026 die bisherigen manuellen Passstempelungen durch eine Erfassung von Ein- und Ausreisedaten sowie biometrischen Informationen von Drittstaatsangehörigen.

Das EES erfasst digital, wann und wo Reisende aus Nicht-EU-Staaten den Schengenraum betreten und verlassen. Dabei werden die biometrischen Daten der Fingerabdrücke sowie des Gesichtsbildes aufgenommen. Diese technologischen Neuerungen ermöglichen eine lückenlose und fälschungssichere Kontrolle und verbessern gleichzeitig die Sicherheit an den europäischen Außengrenzen.

"Die nun auch am Flughafen Stuttgart erfolgte Implementierung des Entry/Exit-Systems markiert einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zur Digitalisierung der Grenzkontrollen. Wir haben alle erforderlichen Vorbereitungen getroffen und freuen uns nun am 2. Dezember 2025 die ersten Reisenden unter Nutzung des Entry/Exit-Systems begrüßen zu können", erklärt Polizeidirektorin Linda Hülsmann, Inspektionsleiterin der Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart.

Das neue System ergänzt die bestehenden Kontrollverfahren, ohne dass sich für Passagiere aus der Europäischen Union, Island, Liechtenstein, Norwegen oder der Schweiz etwas ändert. Es betrifft ausschließlich Drittstaatsangehörige, die zu einem touristischen Kurzaufenthalt in das Schengen-Gebiet ein- und ausreisen.

Die Bundespolizei arbeitet eng mit der Flughafen Stuttgart GmbH zusammen, um den Passagieren einen reibungslosen Übergang und ein hohes Maß an Sicherheit zu gewährleisten. Alle betroffenen Fluggäste werden gebeten, sich vor ihrer Reise über die neuen Verfahren zu informieren und die am Flughafen Stuttgart zur Verfügung stehenden Self-Service Systeme zur Vorregistrierung zu nutzen.

Weitere Informationen über das EES sowie die neuen Abläufe für Reisende sind auf der Website der Bundespolizei unter https://bundespolizei.de/travel abrufbar.

