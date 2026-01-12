Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Zeugen nach Sachbeschädigungen gesucht
Schleiz (ots)
Am 31.12.2025 kam es zwischen 05:30 Uhr bis 09.30 Uhr auf dem ALDI-Parkplatz in Schleiz zu Sachbeschädigungen an mehreren PKW, sodass nun Zeugen gesucht werden. Unbekannte hatten an drei geparkten Fahrzeugen jeweils einen Reifen zerstochen, sodass in Summe Sachschaden in Höhe von mehrere hundert Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0337172/2025 an die Polizei in Schleiz.
