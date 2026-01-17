Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 17.01.2026

Cuxhaven (ots)

Verkehrsunfall infolge Sekundenschlafs

Geestland / Bad Bederkesa. Am Freitag (16.01.2026), gegen 10:30 Uhr, kam ein 79-jähriger Bremerhavener mit seinem Kleintransporter infolge eines Sekundenschlafs auf der L117 nach links von der Fahrbahn ab. Der Kleintransporter blieb in der Berme stehen und musste geborgen werden. Hierfür wurde die Fahrbahn kurzzeitig gesperrt. Der Gesamtschaden am Fahrzeug sowie an der Berme beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Der 79-Jährige muss sich aufgrund einer Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Mit freundlichen Grüßen

Martin Kühne Polizeihauptkommissar Dienstschichtleiter am Sitz der Polizeiinspektion Cuxhaven

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell