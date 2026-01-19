PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Verkehrsdelikte im Bereich des Polizeikommissariats Hemmoor

Cuxhaven (ots)

Hemmoor/Lamstedt/Cadenberge/Neuhaus/Stinstedt. Am Wochenende wurden im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Hemmoor mehrere Verkehrsteilnehmer kontrolliert, die ihre Fahrt im Anschluss nicht fortsetzen durften.

Am Samstag (17.01.2026) wurde gegen 11:40 Uhr ein 24-jähriger Hemmoorer mit seinem PKW auf der Stader Straße (B73) in Cadenberge kontrolliert. Er stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Ebenfalls am Samstag gegen 16:20 Uhr wurde ein 23-jähriger Lamstedter in Lamstedt auf der Bremervörder Straße mit einem PKW-Anhänger Gespann kontrolliert. Der junge Mann war hierbei nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse BE.

Am Sonntag (18.01.2026) wurde gegen 15:30 Uhr ein 40-jähriger Lüneburger mit seinem PKW auf der B73 im Bereich Neuhaus kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass die am PKW angebrachten Kennzeichen bereits im Jahr 2024 entwendet wurden. Der PKW war weder zugelassen noch versichert. Der Mann war auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Auch am Sonntag gegen 16:50 Uhr wurde ein 17-jähriger Jugendlicher mit seinem Kleinkraftrad in Hemmoor auf der Mühlenbergstraße kontrolliert. Er stand hierbei unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Gegen 22:20 Uhr wurde ein 49-jähriger Mann aus Odisheim mit seinem Transporter im Bereich Stinstedt in der Straße St. Joost. kontrolliert. Er stand hierbei unter Alkoholeinfluss. Ein Vortest zeigte einen Wert von knapp 1 Promille.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

