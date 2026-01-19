Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und hohen Sachschäden in Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am Freitagnachmittag (16.01.2026) kam es gegen 14:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Beethovenallee/Westerwischweg in Cuxhaven. Ein 33-jähriger Cuxhavener war auf der Beethovenallee stadtauswärts unterwegs und fuhr hierbei mit seinem PKW aus unbekannten Gründen trotz Rotlicht in die Kreuzung ein. Hier kollidierte er mit dem PKW einer 36-jährigen Cuxhavenerin, die auf dem Westerwischweg stadteinwärts unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurden die Frau und ihr 7 Jahre alter Sohn leicht verletzt. An beiden PKW enstanden erhebliche Sachschäden. Diese werden auf insgesamt ca. 20.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell