Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Einbruchstaten in Wohnhäuser in der Stadt Geestland und der Gemeinde Wurster Nordseeküste - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Geestland/Wurster Nordseeküste. Am Montag (19.01.2026) wurden der Polizei Geestland drei Einbrüche in Wohnhäuser gemeldet. In einem Fall drangen unbekannte Täter in ein unbewohntes Wohnhaus in der Leher Landstraße in Langen ein. Über ein Fenster verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zum Haus und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Die Tatzeit kann in diesem Fall bislang nicht näher eingegrenzt werden und erstreckt sich auf die Zeit zwischen dem 04.01.2026 bis zum 19.01.2026.

In der Lintiger Straße in Lintig nutzten die Täter am Montag (19.01.2026) die Abwesenheit der Bewohner eines Mehrfamilienhauses und versuchten in der Zeit von 08:30 Uhr bis 16:00 Uhr in das Wohngebäude einzudringen. Dies gelang zum Glück nicht. Ob die Täter bei der Tat gestört wurden, ist nicht bekannt.

In Dorum in der Straße Westerbüttel drangen unbekannte Täter am 19.01.2026 in ein Wohnhaus ein und durchsuchten dieses nach geeignetem Diebesgut. Hier wurden Wertgegenstände entwendet. Ein Zeuge konnte bereits einen Hinweis auf zwei Personen geben, die gegen 09:30 Uhr am Haus gesehen wurden.

In allen drei Fällen bittet die Polizei Geestland Zeugenhinweise unter Telefon 04743 9280 mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

