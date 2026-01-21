PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: PKW Brand in Cuxhaven (Foto im Anhang)

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Dienstag (20.01.2026) kam es gegen 08:50 Uhr zu einem PKW Brand in der Hermann-Allmers-Straße in Cuxhaven. Aus bislang unbekannten Gründen geriet hierbei ein Opel Transporter in Brand. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Transporter wurde durch die Feuerwehr gelöscht und brannte vollständig aus.

