POL-CUX: PKW Brand in Cuxhaven (Foto im Anhang)

Cuxhaven (ots) - Cuxhaven. Am vergangenen Montag (12.01.2026) wurden bei einem 44-jährigen Cuxhavener, gegen welchen ein Haftbefehl vorlag, zwei Smartphones beschlagnahmt, da der Mann keine glaubhaften Angaben zur Herkunft machen und diese auch nicht entsperren konnte. Es ist daher zu vermuten, dass beide aus einer Straftat stammen. Es handelte sich hierbei um ein Samsung Galaxy A72 in weiß und ein Iphone 14 in ...

