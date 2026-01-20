PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Eigentümer/in zweier Smartphones gesucht

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am vergangenen Montag (12.01.2026) wurden bei einem 44-jährigen Cuxhavener, gegen welchen ein Haftbefehl vorlag, zwei Smartphones beschlagnahmt, da der Mann keine glaubhaften Angaben zur Herkunft machen und diese auch nicht entsperren konnte. Es ist daher zu vermuten, dass beide aus einer Straftat stammen. Es handelte sich hierbei um ein Samsung Galaxy A72 in weiß und ein Iphone 14 in mitternachtsblau.

Der Eigentümer/Die Eigentümerin wird gebeten, sich mit einem entsprechenden Eigentumsnachweis bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren