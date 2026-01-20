Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Eigentümer/in zweier Smartphones gesucht

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am vergangenen Montag (12.01.2026) wurden bei einem 44-jährigen Cuxhavener, gegen welchen ein Haftbefehl vorlag, zwei Smartphones beschlagnahmt, da der Mann keine glaubhaften Angaben zur Herkunft machen und diese auch nicht entsperren konnte. Es ist daher zu vermuten, dass beide aus einer Straftat stammen. Es handelte sich hierbei um ein Samsung Galaxy A72 in weiß und ein Iphone 14 in mitternachtsblau.

Der Eigentümer/Die Eigentümerin wird gebeten, sich mit einem entsprechenden Eigentumsnachweis bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

