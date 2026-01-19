POL-HS: Einbruch in Altenheim
Wassenberg (ots)
Vergangene Woche Donnerstag (15. Januar) drangen unbekannte Personen in der Heinsberger Straße gewaltsam in die Büros eines Altenheims ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ersten Ermittlungen zufolge machten sie allerdings keine Beute.
