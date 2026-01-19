PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sprinterdiebstahl

Hückelhoven (ots)

Unbekannte Täter stahlen in der Brassertstraße einen Mercedes Sprinter mit Dortmunder Kennzeichen (DO-). Die Tat ereignete sich zwischen dem 15. Januar (Donnerstag), 22 Uhr, und dem 16. Januar (Freitag), 8 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

