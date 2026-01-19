POL-HS: Sprinterdiebstahl
Hückelhoven (ots)
Unbekannte Täter stahlen in der Brassertstraße einen Mercedes Sprinter mit Dortmunder Kennzeichen (DO-). Die Tat ereignete sich zwischen dem 15. Januar (Donnerstag), 22 Uhr, und dem 16. Januar (Freitag), 8 Uhr.
