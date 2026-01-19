PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Seniorin auf Parkplatz angefahren

Erkelenz (ots)

Am vergangenen Freitag (16. Januar) kam es in der Adam-Opel-Straße auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde. Eine 71 Jahre alte Erkelenzerin war gegen 11.45 Uhr auf dem Parkplatz auf der Suche nach einer geeigneten Stelle, um ihr Fahrzeug abzustellen, als sie, vermutlich mit ihrer linken Wagenseite, eine 77 Jahre alte Frau erfasste, die daraufhin auf die Fahrbahn stürzte. Hierbei erlitt diese so schwere Verletzungen, dass sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden aufgenommen und dauern zurzeit noch an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

