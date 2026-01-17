PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Selfkant - PKW brannte vollständig aus

KPB Heinsberg (ots)

Am 17.01.2026 (Samstag), gegen 0:12 Uhr, wurde der Polizei ein brennender Pkw auf der Kreisstraße 15 in der Ortslage Großwehrhagen gemeldet. Ein dort abgestellter VW mit GK-Kennzeichen stand bei Eintreffen der Polizei sowie der hinzugerufenen Feuerwehr bereits in Vollbrand. Trotz sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen brannte das Fahrzeug fast vollständig aus. Durch die enorme Hitzeentwicklung wurden zwei weitere Fahrzeuge (rechts und links neben dem brennenden Fahrzeug) beschädigt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Fahrzeug, die weiteren Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

