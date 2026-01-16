PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Paar mit Hund als Zeugen nach sexuellem Übergriff gesucht

Hückelhoven (ots)

Am Dienstagabend (13. Januar) kam es in der Straße Am Jugendheim zu einem sexuellen Übergriff auf eine 38-Jährige. Die Hückelhovenerin war gegen 18.40 Uhr auf dem benannten Fußweg unterwegs, der die Parkhofstraße mit der Dinstühler Straße verbindet. In Gehrichtung der Frau befand sich eine angrenzende Grünanlage mit Buschwerk, aus der ein bislang unbekannter Mann hervortrat, sie schlug und gewaltsam mehrere Meter in die Grünanlage zog. Dort kam es ersten Ermittlungen zufolge zu einem sexuellen Übergriff. Zu dieser Zeit passierten mögliche Zeugen, ein Mann und eine Frau, die einen Hund ausführten, den Verbindungsweg aus Richtung Parkhofstraße kommend. Da der Hund in diesem Moment bellte, ließ der Täter von der Frau ab und flüchtete durch die Grünanlage in Richtung der Dinstühler Straße. Er war zirka 180 Zentimeter groß, schlank und hatte eine schwarze Hautfarbe. Er trug eine dunkle Winterjacke, eine dunkle Hose sowie eine ebenfalls dunkle Kopfbedeckung. Die ermittelnde Kriminalpolizei sucht nun mögliche Zeugen sowie die Spaziergänger mit Hund, die zur angegebenen Tatzeit auf dem Verbindungsweg unterwegs waren. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 1 der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

