Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Auto fährt Fußgänger an und flüchtet

Zeugen gesucht

Hückelhoven (ots)

Im Kreuzungsbereich Jülicher Straße / Dinstühler Straße / Hilfarther Straße ereignete sich am frühen Morgen des 14. Januar (Mittwoch) ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger von einem Auto angefahren und verletzt wurde. Der 24 Jahre alte Hückelhovener ging gegen 06.15 Uhr aus Richtung Shell Tankstelle kommend über den Fußgängerüberweg der benannten Kreuzung parallel zur Jülicher Straße in Gehrichtung Roermonder Straße und wurde dort von einem dunklen Kleinwagen erfasst, der aus Richtung Roermonder Straße kommend von der Jülicher Straße auf die Hilfarther Straße abbog. Der Fußgänger fiel auf die Fahrbahn und zog sich Verletzungen zu. Der Kleinwagen fuhr weiter und wird nun von der ermittelnden Dienststelle gesucht. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

