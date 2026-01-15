PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unfall nach Überholmanöver
Zeugensuche

Wegberg-Rath-Anhoven (ots)

Am Dienstagmorgen (13. Januar) kam es auf der B 57 aus Fahrtrichtung Erkelenz kommend in Höhe Ortseingang Rath-Anhoven zu einem Verkehrsunfall. Eine 73 Jahre alte Frau wurde an besagter Stelle gegen 08.05 Uhr von einem dunklen Fahrzeug überholt. Laut Angaben der Wegbergerin war der Seitenabstand dabei so gering, dass sie erschrak, von der Fahrbahn abgedrängt wurde und auf den rechtsseitigen Gehweg ausweichen wollte. Letztlich geriet sie aber mit ihrem Fahrzeug in einen danebenliegenden Graben. Die Polizei sucht nun zur Klärung des Vorfalls den Fahrer oder die Fahrerin des dunklen Fahrzeugs. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

