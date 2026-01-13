POL-HS: Einbruch in Doppelhaushälfte

Wegberg-Bissen (ots) - Mit Schmuck und Uhren entkamen Einbrecher am 12. Januar (Montag) aus einem Einfamilienhaus in der Straße In Bissen, in das sie zuvor zwischen 17.10 Uhr und 19.50 Uhr eingebrochen waren. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

