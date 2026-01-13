POL-HS: Terrassentür aufgehebelt
Übach-Palenberg-Übach (ots)
Zwischen 16.45 Uhr und 17.55 Uhr hebelten unbekannte Täter am Montag (12. Januar) in der Conneallee die Terrassentür eines Hauses auf. Nach ersten Erkenntnissen machten sie jedoch keine Beute.
