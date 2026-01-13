POL-HS: E-Scooter aus Garage entwendet
Übach-Palenberg-Marienberg (ots)
In der Straße In der Schley entwendeten unbekannte Personen aus einer Garage einen E-Scooter. Der Tatzeitraum lag zwischen dem 9. Januar (Freitag), 13 Uhr, und dem 10. Januar (Samstag), 16 Uhr.
