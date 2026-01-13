PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: E-Scooter aus Garage entwendet

Übach-Palenberg-Marienberg (ots)

In der Straße In der Schley entwendeten unbekannte Personen aus einer Garage einen E-Scooter. Der Tatzeitraum lag zwischen dem 9. Januar (Freitag), 13 Uhr, und dem 10. Januar (Samstag), 16 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

