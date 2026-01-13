Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kupferfallrohre an mehreren Häusern gestohlen

Heinsberg-Horst/-Porselen/-Uetterath (ots)

In mehreren Stadtteilen kam es in der Nacht von Sonntag (11. Januar) auf Montag (12. Januar) an mehreren Wohnhäusern zu Diebstählen von Kupferfallrohren. In Porselen lagen die Tatorte auf der Ullrichstraße, der Sootstraße sowie auf der Rurtalstraße. In der Von-Kesseler-Straße in Horst schlugen die Täter an zwei Häusern zu und in Uetterath verschwanden zwei Kupferfallrohre, die an einer Garage befestigt waren. Die Kriminalpolizei prüft, ob alle Taten in Zusammenhang stehen könnten.

