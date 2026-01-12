PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Kreis Heinsberg (ots)

Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden:

Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss:

   - Heinsberg-Oberbruch: Boos-Fremery-Straße/Niethausener Straße 
     (Alkohol + Btm)
   - Übach-Palenberg-Boscheln: Roermonder Straße (Btm)
   - Erkelenz-Terheeg: Düsseldorfer Straße (Alkohol + Btm)
   - Erkelenz-Golkrath: Terreicken (Alkohol)
   - Hückelhoven-Baal: Bahnstraße (Alkohol)

Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

