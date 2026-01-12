POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende
Kreis Heinsberg (ots)
Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden:
Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss:
- Heinsberg-Oberbruch: Boos-Fremery-Straße/Niethausener Straße (Alkohol + Btm) - Übach-Palenberg-Boscheln: Roermonder Straße (Btm) - Erkelenz-Terheeg: Düsseldorfer Straße (Alkohol + Btm) - Erkelenz-Golkrath: Terreicken (Alkohol) - Hückelhoven-Baal: Bahnstraße (Alkohol)
Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.
