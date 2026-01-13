POL-HS: Scheiben an mehreren Autos eingeschlagen
Heinsberg-Hülhoven (ots)
In der Nacht von Sonntag (11. Januar), auf Montag (12. Januar), schlugen Unbekannte an mehreren Autos Scheiben ein, um an im Fahrzeuginnenraum zurückgelassene Wertgegenstände zu gelangen. Die Tatorte lagen in der Rembrandtstraße, wo eine Tasche mit unter anderem persönlichen Ausweispapieren verschwand sowie im Muldenweg, wo eine Ledertasche erbeutet wurde. In der Josef-Spehl-Straße gingen die Täter hingegen leer aus. Die ermittelnde Kriminalpolizei überprüft nun mögliche Tatzusammenhänge.
