Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Festnahmen nach mehreren Kellereinbrüchen

Hückelhoven-Baal (ots)

In der Nacht von Samstag (10. Januar) auf Sonntag (11. Januar) kam es sowohl in der Straße Am Alten Bahnhof als auch an der Lövenicher Straße zu Kellereinbrüchen in zwei Mehrfamilienhäusern. Nach bisherigem Ermittlungsstand drangen die Täter gewaltsam in mindestens neun Kellerabteile ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. In der Nähe des Tatorts an der Lövenicher Straße fielen der Besatzung eines zivilen Einsatzfahrzeugs dann am Sonntagmorgen zwei verdächtige Männer auf, die daraufhin einer Kontrolle unterzogen wurden. Die Überprüfung ergab, dass die beiden zumindest für den Einbruch an der Lövenicher Straße verantwortlich sind. Außerdem führte einer der Männer einen Pkw-Schlüssel mit, der zu einem Wagen gehörte, der ebenfalls in Tatortnähe aufgefunden wurde. An diesem waren gestohlene Kennzeichen angebracht. Das Fahrzeug selbst war ebenfalls zuvor entwendet worden. Daraufhin wurden die 37 und 38 Jahre alten Täter vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

