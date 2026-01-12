Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Einbrüche in Häuser und Wohnungen

Erkelenz (ots)

Am 10. Januar (Samstag) kam es im Stadtgebiet zu mehreren Tageswohnungseinbrüchen. Am Karolingerring drangen die Täter gewaltsam in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ein und erbeuteten Bargeld und eine Goldmünze. Im Hoogenhof sowie am Frankenring verschafften sich Einbrecher ebenfalls gewaltsam Zutritt in Wohnhäuser und durchsuchten diese nach Wertsachen. Auch hier entkamen sie unerkannt mit Bargeld und Goldmünzen. In der Straße Buscherkamp vertrieb ein Hund am Freitagabend (10. Januar) gegen 19.30 Uhr zwei dunkel gekleidete Täter, die in das Haus einbrechen wollten und durch das Bellen des Tieres schließlich von ihrem Vorhaben abließen und durch den Garten in unbekannte Richtung flüchteten.

