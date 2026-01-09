PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Rad aus Fahrradraum entwendet

Erkelenz (ots)

Zwischen dem 13. Dezember (Samstag) und dem 7. Januar (Mittwoch) verschafften sich Unbekannte Zutritt in den Fahrradraum eines an der Südpromenade gelegenen Mehrfamilienhauses und entwendeten ein Rad.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

