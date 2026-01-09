POL-HS: Rad aus Fahrradraum entwendet
Erkelenz (ots)
Zwischen dem 13. Dezember (Samstag) und dem 7. Januar (Mittwoch) verschafften sich Unbekannte Zutritt in den Fahrradraum eines an der Südpromenade gelegenen Mehrfamilienhauses und entwendeten ein Rad.
