POL-HS: Rad aus Fahrradraum entwendet

Hückelhoven-Brachelen (ots) - Am Mittwochmorgen (7. Januar) ereignete sich auf der Straße Alter Steinweg ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Der 17-Jährige fuhr mit seinem Mountainbike auf besagter Straße in Fahrtrichtung Lindern, als er gegen 6.45 Uhr von einem dunklen SUV überholt wurde. Laut Aussage des jungen Hückelhoveners sei der Wagen so nah an ihm vorbeigefahren, dass der rechte ...

mehr