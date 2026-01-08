PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: SUV streift Radfahrer beim Überholvorgang
Zeugensuche

Hückelhoven-Brachelen (ots)

Am Mittwochmorgen (7. Januar) ereignete sich auf der Straße Alter Steinweg ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Der 17-Jährige fuhr mit seinem Mountainbike auf besagter Straße in Fahrtrichtung Lindern, als er gegen 6.45 Uhr von einem dunklen SUV überholt wurde. Laut Aussage des jungen Hückelhoveners sei der Wagen so nah an ihm vorbeigefahren, dass der rechte Außenspiegel seinen linken Arm berührte. Hierdurch verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

