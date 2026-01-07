POL-HS: Kupferkabel entwendet
Übach-Palenberg-Boscheln (ots)
Zwischen Montagnachmittag (5. Januar), 17 Uhr und Dienstagmittag (6. Januar), 12 Uhr, entwendeten unbekannte Personen in der Roermonder Straße aus einem im Rohbau befindlichen Gebäude mehrere hundert Meter Kupferkabel.
