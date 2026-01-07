PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kupferkabel entwendet

Übach-Palenberg-Boscheln (ots)

Zwischen Montagnachmittag (5. Januar), 17 Uhr und Dienstagmittag (6. Januar), 12 Uhr, entwendeten unbekannte Personen in der Roermonder Straße aus einem im Rohbau befindlichen Gebäude mehrere hundert Meter Kupferkabel.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

