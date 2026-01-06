POL-HS: Kraftstoffdiebstahl
Hückelhoven-Baal (ots)
Zwischen dem 2. Januar (Freitag), 17.45 Uhr und dem 5. Januar (Montag), 9.15 Uhr, beschädigten unbekannte Personen in der Benzstraße den Tankdeckel eines Lkw und stahlen ungefähr 100 Liter Dieselkraftstoff.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell