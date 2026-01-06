POL-HS: Einbruch in Werkstatt
Heinsberg-Oberbruch (ots)
Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt in eine an der Richard-Wagner-Straße gelegene Werkstatt und entkamen ersten Ermittlungen zufolge mit zwei Musikboxen. Die Tat ereignete sich zwischen dem 23. Dezember (Dienstag) und dem 5. Januar (Montag).
