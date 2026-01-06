POL-HS: Einbruch in Werkstatt

Heinsberg/-Dremmen/-Schafhausen (ots) - Zwei männliche Personen, die mit Fahrrädern unterwegs waren, versuchten in der Nacht von Freitag (2. Januar) auf Samstag (3. Januar) auf der Dremmener Marienstraße an zwei Häusern die Regenfallrohre abzumontieren. Auch auf der Kuhlertstraße in Schafhausen blieb es an einem Wohnhaus beim Versuch. In der Franz-Eifler-Straße waren sie schließlich erfolgreich. Dort entwendeten ...

mehr