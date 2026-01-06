Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Versuchter Straßenraub

Zeugen gesucht

Erkelenz-Oerath (ots)

Am Montagabend (5. Januar) war eine 28 Jahre alte Frau mit ihrem Auto im Erkelenzer Stadtgebiet unterwegs. Als sie während der Fahrt bemerkte, dass die Scheibenwischer festgefroren waren, fuhr sie gegen 19.45 Uhr von der L 19 nach rechts in die Ortschaft Oerath ab, hielt an und stieg aus ihrem Wagen. In diesem Moment sei dann ein bislang unbekannter Mann von hinten an sie herangetreten, habe ihr ein Messer an den Hals gehalten und sie aufgefordert, ihr Geld auszuhändigen. Als die Frau das Portmonee aus dem Auto holen wollte, bemerkte der Mann den Hund der Frau, der sich auf der Rücksitzbank befand und bellte. Daraufhin soll der Täter von seinem Vorhaben abgesehen haben und geflüchtet sein. Er war laut Beschreibung der Erkelenzerin größer als 168 Zentimeter, dunkel gekleidet und trug eine Kapuze über dem Kopf. Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Unbekannten geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz zu melden, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

