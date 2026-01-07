POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Erkelenz-Oerath (ots) - Am Montagabend (5. Januar) war eine 28 Jahre alte Frau mit ihrem Auto im Erkelenzer Stadtgebiet unterwegs. Als sie während der Fahrt bemerkte, dass die Scheibenwischer festgefroren waren, fuhr sie gegen 19.45 Uhr von der L 19 nach rechts in die Ortschaft Oerath ab, hielt an und stieg aus ihrem Wagen. In diesem Moment sei dann ein bislang unbekannter Mann von hinten an sie herangetreten, habe ihr ...

