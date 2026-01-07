POL-HS: Diebstahl aus Pkw
Erkelenz-Kuckum (ots)
In der Straße In Kuckum verschafften sich Unbekannte Zugang in einen Pkw und durchsuchten ihn nach Wertgegenständen. Sie stahlen eine Sonnenbrille mit Etui. Die Tat ereignete sich zwischen dem 5. Januar (Montag), 20 Uhr und dem 6. Januar (Dienstag).
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell