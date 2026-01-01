PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kleinunfall mit Folgen

Gera (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall in die Saalfelder Straße in Gera gerufen. Dort war zuvor ein 20-jähriger Autofahrer beim Rangieren aus einer Parklücke mit einem abgeparkten Fahrzeug zusammengestoßen. Im Zuge der Unfallaufnahme händigte der Verursacher einen ausländischen Führerschein aus. Dieser erweckte Skepsis bei den Beamten, sodass der Verdacht einer Fälschung nahelag. Die Beamten schienen den richtigen Riecher zu haben. Im Rahmen weiterer Überprüfungen bestätigte sich die Vermutung. Der gefälschte Führerschein wurde beschlagnahmt und der junge Mann muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung verantworten. (LE)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

