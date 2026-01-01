PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch mit hohem Beutegut

Gera (ots)

Am frühen Mittwochabend erhielt der Inspektionsdienst Gera einen Anruf über einen Einbruch in ein Geschäft für Hörgeräte in der Geraer Innenstadt. Die Mitteilung sollte sich bei Eintreffen der Beamten bestätigen. Nach ersten Erkenntnissen brachen die Täter in den Laden ein und entwendeten aus einem Tresor einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen und sicherte Spuren am Tatort. Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Geschehen machen können, sich unter Angabe der Bezugsnummer 0337462/2025 bei der Kriminalpolizei Gera (0365/8234-1465) zu melden. (LE)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

  • 01.01.2026 – 09:16

    LPI-G: Ruhige Silvesternacht in Gera

    Gera (ots) - Der Inspektionsdienst Gera verzeichnete aus polizeilicher Sicht einen ruhigen Jahreswechsel. Trotz vereinzelten Straftaten blieb die Stimmung in der Stadt weitestgehend friedlich und befürchtete Angriffe auf Einsatzkräfte blieben glücklicherweise aus. Es wurden lediglich eine einstellige Zahl an Kleinbränden von Mülltonnen und Totholz sowie zwei körperliche Auseinandersetzungen bekannt. Der ...

    mehr
  • 31.12.2025 – 09:16

    LPI-G: Fingierte Kinderstimme sorgt für Polizeieinsatz

    Gera (ots) - Am Dienstagabend, kurz vor 21:00 Uhr ereilte den Inspektionsdienst Gera ein ungewöhnlicher Notruf. Eine mutmaßliche Kinderstimme teilte mit, gemeinsam mit der Schwester vom Vater geschlagen worden zu sein und dringend Hilfe zu benötigen. Nennen konnte der Anrufer nur den Namen der Schwester, jedoch nicht seinen Namen oder die Adresse. Nach ersten Ermittlungen konnte die Anschrift der Schwester ...

    mehr
  • 31.12.2025 – 09:06

    LPI-G: Mülltonnenbrände in Gera

    Gera (ots) - Am Dienstagabend wurden der Polizei mehrere brennende Mülltonnen in den Gerarer Stadtteilen Bieblach und Bieblach-Ost gemeldet. Bei Eintreffen der Beamten sowie der Kameraden der Feuerwehr standen die Müllbehälter bereits im Vollbrand und wurden hierbei vollständig zerstört. Es entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt gegen die bislang unbekannten Verursacher wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. (LE) Rückfragen ...

    mehr
