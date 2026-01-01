Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch mit hohem Beutegut

Gera (ots)

Am frühen Mittwochabend erhielt der Inspektionsdienst Gera einen Anruf über einen Einbruch in ein Geschäft für Hörgeräte in der Geraer Innenstadt. Die Mitteilung sollte sich bei Eintreffen der Beamten bestätigen. Nach ersten Erkenntnissen brachen die Täter in den Laden ein und entwendeten aus einem Tresor einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen und sicherte Spuren am Tatort. Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Geschehen machen können, sich unter Angabe der Bezugsnummer 0337462/2025 bei der Kriminalpolizei Gera (0365/8234-1465) zu melden. (LE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell