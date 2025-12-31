LPI-G: Mülltonnenbrände in Gera
Gera (ots)
Am Dienstagabend wurden der Polizei mehrere brennende Mülltonnen in den Gerarer Stadtteilen Bieblach und Bieblach-Ost gemeldet. Bei Eintreffen der Beamten sowie der Kameraden der Feuerwehr standen die Müllbehälter bereits im Vollbrand und wurden hierbei vollständig zerstört. Es entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt gegen die bislang unbekannten Verursacher wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. (LE)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell