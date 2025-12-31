LPI-G: Ohne Begleitperson das Rotlicht der Lichtzeichenanlage missachtet

Altenburg (ots) - Am 30.12.2025 gegen 15:00 Uhr konnten in einem Supermarkt, in der Clara-Zetkin-Str. in Lucka, Ladendiebe gestellt werden. Durch das Sicherheitspersonal wurden drei Personen beobachtet, welche Lebensmittel sowie Haushaltswaren in ihren Rucksäcken verstauten. Noch vor Verlassen des Supermarktes wurden sie durch das Personal angesprochen. Eine der Personen flüchtete. Die zwei anderen Personen konnten im Geschäft gestellt werden. In der Folge konnte auch der ...

