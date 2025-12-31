PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ladendiebe gestellt

Altenburg (ots)

Am 30.12.2025 gegen 15:00 Uhr konnten in einem Supermarkt, in der Clara-Zetkin-Str. in Lucka, Ladendiebe gestellt werden. Durch das Sicherheitspersonal wurden drei Personen beobachtet, welche Lebensmittel sowie Haushaltswaren in ihren Rucksäcken verstauten. Noch vor Verlassen des Supermarktes wurden sie durch das Personal angesprochen. Eine der Personen flüchtete. Die zwei anderen Personen konnten im Geschäft gestellt werden. In der Folge konnte auch der flüchtige Täter bekannt gemacht werden. Der Wert der entwendeten Waren beläuft sich auf einen geringen dreistelligen Betrag. Die Täter im Alter von 15 und 16 Jahren müssen sich nun wegen Diebstahls verantworten. (AG)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 30.12.2025 – 08:30

    LPI-G: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang auf der B7

    Altenburg (ots) - Altenburger Land. Ein tragischer Verkehrsunfall ereignete sich am Montag, dem 29. Dezember 2025, gegen 14:15 Uhr auf der Bundesstraße 7, ca. 200 Meter nach dem Abzweig Altenburg/Münsa in Richtung Schmölln. Ein 66-jähriger Pkw-Fahrer geriet aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem BMW auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Kleintransporter. Der 66-jährige ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 08:12

    LPI-G: Alle vier Rädern von Auto gestohlen

    Altenburg (ots) - Windischleuba. Im Zeitraum zwischen dem 23. Dezember 2025, 19:00 Uhr, und dem 29. Dezember 2025, 07:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zum Gelände eines Autohauses im Fünfminutenweg. Die Täter schnitten einen Zaun auf und entwendeten von einem abgestellten Pkw sämtliche vier Kompletträder. Der Schaden beläuft sich auf etwa 600 Euro. Zusätzlich wurde der Zaun beschädigt, was mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren