Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ladendiebe gestellt

Altenburg (ots)

Am 30.12.2025 gegen 15:00 Uhr konnten in einem Supermarkt, in der Clara-Zetkin-Str. in Lucka, Ladendiebe gestellt werden. Durch das Sicherheitspersonal wurden drei Personen beobachtet, welche Lebensmittel sowie Haushaltswaren in ihren Rucksäcken verstauten. Noch vor Verlassen des Supermarktes wurden sie durch das Personal angesprochen. Eine der Personen flüchtete. Die zwei anderen Personen konnten im Geschäft gestellt werden. In der Folge konnte auch der flüchtige Täter bekannt gemacht werden. Der Wert der entwendeten Waren beläuft sich auf einen geringen dreistelligen Betrag. Die Täter im Alter von 15 und 16 Jahren müssen sich nun wegen Diebstahls verantworten. (AG)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell