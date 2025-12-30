PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Taschendiebstahl - Polizei bittet um Mithilfe (0316121/2024)

LPI-G: Taschendiebstahl - Polizei bittet um Mithilfe (0316121/2024)
  • Bild-Infos
  • Download
  • 3 weitere Medieninhalte

Gera (ots)

Gera. Am 06.12.2025 befand sich eine 85-Jährige zum Einkaufen in einem Supermarkt in der Berliner Straße. Hierbei wurde ihr die Handtasche von einer bislang unbekannten männlichen Person entwendet. Kurze Zeit später konnte die Handtasche im Bereich einer Grünanlage bei einer Bankfiliale in der Berliner Straße aufgefunden werden. Allerdings wurde unter anderem die Bankkarte der Geschädigten entwendet und folglich missbräuchlich durch den Täter für eine Bargeldabhebung im mittleren dreistelligen Betrag verwendet. Zudem folgten eine Vielzahl weiterer Einkäufe von teils hochpreisigen Waren in mehreren Geschäften. Nach bisherigen Erkenntnissen wird der Gesamtschaden auf einen mittleren vierstelligen Bereich geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Angaben geben können oder möglicherweise die unbekannte Person auf den Bildern erkennt, sich unter der Telefonnummer 0365 / 829 - 0 zu melden. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 30.12.2025 – 08:30

    LPI-G: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang auf der B7

    Altenburg (ots) - Altenburger Land. Ein tragischer Verkehrsunfall ereignete sich am Montag, dem 29. Dezember 2025, gegen 14:15 Uhr auf der Bundesstraße 7, ca. 200 Meter nach dem Abzweig Altenburg/Münsa in Richtung Schmölln. Ein 66-jähriger Pkw-Fahrer geriet aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem BMW auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Kleintransporter. Der 66-jährige ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 08:12

    LPI-G: Alle vier Rädern von Auto gestohlen

    Altenburg (ots) - Windischleuba. Im Zeitraum zwischen dem 23. Dezember 2025, 19:00 Uhr, und dem 29. Dezember 2025, 07:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zum Gelände eines Autohauses im Fünfminutenweg. Die Täter schnitten einen Zaun auf und entwendeten von einem abgestellten Pkw sämtliche vier Kompletträder. Der Schaden beläuft sich auf etwa 600 Euro. Zusätzlich wurde der Zaun beschädigt, was mit ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 07:59

    LPI-G: Verkehrsunfallflucht vom Krankenhausparkplatz - Polizei sucht Zeugen

    Altenburg (ots) - Altenburg. Am 19.12.2025 stellte der Geschädigte seinen schwarzen PKW Audi A6 Avant gegen 09:40 Uhr auf dem Parkplatz P1 des Klinikums Altenburg ab. Als er gegen 18:37 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er unfallbedingte Schäden an der rechten Fahrzeugseite fest. Der Unfallverursacher hatte nach dem offensichtlichen Zusammenstoß ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren