Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Taschendiebstahl - Polizei bittet um Mithilfe (0316121/2024)

Gera (ots)

Gera. Am 06.12.2025 befand sich eine 85-Jährige zum Einkaufen in einem Supermarkt in der Berliner Straße. Hierbei wurde ihr die Handtasche von einer bislang unbekannten männlichen Person entwendet. Kurze Zeit später konnte die Handtasche im Bereich einer Grünanlage bei einer Bankfiliale in der Berliner Straße aufgefunden werden. Allerdings wurde unter anderem die Bankkarte der Geschädigten entwendet und folglich missbräuchlich durch den Täter für eine Bargeldabhebung im mittleren dreistelligen Betrag verwendet. Zudem folgten eine Vielzahl weiterer Einkäufe von teils hochpreisigen Waren in mehreren Geschäften. Nach bisherigen Erkenntnissen wird der Gesamtschaden auf einen mittleren vierstelligen Bereich geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Angaben geben können oder möglicherweise die unbekannte Person auf den Bildern erkennt, sich unter der Telefonnummer 0365 / 829 - 0 zu melden. (SR)

